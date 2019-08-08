حوالي 2.6 تريليون جنيه.. فهيم تطالب بسرعة نظر مشروع قانون بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي.. وبرلمانيون لتحقيق الاندماج يجب تطبيق القوانين والشمول المالي وتوفير البيئة المناسبة

سمير البطيخى: تطبيق الشمول المالي يدمج الاقتصاد غير الرسمي

ياسر عمر: اندماج الاقتصاد غير الرسمى يسد عجز الموازنة عمرو الجوهرى: لدمج الاقتصاد غير الرسمى يجب توفير البيئة المناسبة





طالبت النائبة فايقة فهيم، مجلس النواب، بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي بدور الانعقاد الخامس والأخير، لافتة إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، نحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، لذا فلو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم توفير تلك الأموال فى خزينة الدولة.





وأضافت النائبة فايقة فهيم أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاءً ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح غير المدرجة فى الاقتصاد الرسمى.





وفى هذا الشأن قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطبيق الشمول المالى بمصر من شأنه دعم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى فمن خلال زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك يتم الوصول للأفراد أصحاب المشروعات غير الرسمية "مصانع بير السلم" التي هي أساس الاقتصاد القومي.





وتابع "البطيخى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": الوصول لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى عن طريق البنوك يعنى يضعهم تحت مظلة الضرائب والرقابة، مطالبا الجهات الرقابية بالدولة بالتشديد فى تنفيذ القوانين الموجودة حاليا والتى تكافح الاقتصاد غير الرسمى لحين تشريع قانون جديد خاص بهذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة الاقتصاد القومى للدولة.





ومن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعداد قانون بشأن الاقتصاد غير الرسمى أصبح ضروريا للغاية، فاندماج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى من شأنه سد عجز الموازنة تدريجيا.





وأوضح عمر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، يجب على الدوله تقديم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى تشجعهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى،إضافة إلى أهمية وجود قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يساهم فى تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمى الموجود بالدولة.





وفى سياق متصل استبعد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فكرة إمكانية تشريع قانون خاص بالاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى صعوبة دمجه مع الاقتصاد الرسمى لعدة أسباب منها ضعف المحليات والبنية التحتية وضعف أداء بعض الاجهزة فى بعض الوزارات.



