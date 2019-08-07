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نيفين جامع: نجاح المشروعات التي نمولها ضمانتنا الحقيقية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:23 م
صدى البلد
أيمن سيد
قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن قروض تمويل الجهاز للمشروعات تتدرج بداية من 10 آلاف وحتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية، وتصل إلى 10 ملايين لبعض المشروعات الابتكارية.

وأضافت نيفين جامع، فى تصريحات تلفزيونية، ان طبيعة الاجراءات تختلف وفقا لقيمة القرض، مشيرة الى ان جميع القروض تتسم بسهولة ويسر .

وأشارت إلى ان الجهاز يتابع المشروع خطوة بخطوة بداية من فكرته، وحتى دراسة الجدوى، مشيرة الى ان الجهاز لا يحصل فى الواقع الفعلى على ضمانات مادية، ولكن الضمانة الحقيقية والاساسية هي قدرة المشروع على السداد، وهذا لا يمنع الحصول على بعض الضمانات الشخصية .

وأكدت نيفين جامع ان الاهم بالنسبة للجهاز هو نجاح المشروع واستمراره واستقراره حيث تتم متابعته بعد سداد القرض، ليزداد نجاحه.

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