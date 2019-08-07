أحمد موسي من السعودية: الإرهاب لن يهزم مصر وشعبها

قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن مصر دولة قوية ولا توجد اى جماعة إرهابية، ولا اى دولة تدعمهم أن تقوم بهدم مصر.



وأضاف أحمد موسي خلال تقديمة، برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد، أن مصر لن تنكسر وعلينا التماسك والوقوف بوجه الاعداء.



وأشار أحمد موسي إلى أن مصر تقول الحقائق، و الرئيس عبد الفتاح السيسي يخرج للجميع ويتحدث ولا يخفي شيئا.



وأوضح أحمد موسي، أن الرئيس السيسي أكد أن الإرهاب لن يهزم مصر وشعبها، وأنه لا يستطيع أحد أن يعطل مسيرة التنمية و البناء فى مصر .



وأوضح موسي أن هناك 5 ملايين مواطن يعملون فى المشروعات الجديدة، والدولة تعمل على جميع الاتجاهات من أجل مصر.

