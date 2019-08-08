الري تزيل بقعة سولار بمجرى النيل في الأقصر

قالت وزارة الري إنه في ضوء المتابعة الميدانية الدورية لأجهزة قطاع حماية نهر النيل والمتمثلة في إدارة نيل الأقصر فقد تم مساء أمس، الأربعاء، رصد بقعة سولار بالأقصر عند الكيلو 218 وبطول 100 م وعرض 50م.





وأضافت وزارة الري أنه تم التنسيق بشأن غلق محطة مياه الأقصر احترازيًا، وقامت إدارة نيل الأقصر بتمشيط المنطقة بالتعاون مع قسم مسطحات الأقصر وتتبع مسار البقعة وتفتيتها، ومعرفة مصدرها لاتخاذ اللازم قانونيًا.





وأوضحت وزارة الري أنه تم القضاء على آثار البقعة في المجري المائي، وتم التنسيق مع هيئة مياه الشرب وتشغيل المحطة بعد أن تمت السيطرة تمامًا على البقعة ومحو آثارها.





جدير بالذكر أنه تم بالفعل تشغيل المحطة بالفعل.