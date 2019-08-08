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محافظات

محافظ كفر الشيخ: البدء في تطهير مصرف كتشنر قريبا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:25 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، أمس الأربعاء، البدء في إطلاق برنامج تطهير مصرف كتشنر قريبًا، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة المالية، وبالتعاون مع وزارة البيئة لتطهير المصرف، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية لتطهيره وإنشاء بعض محطات الصرف.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن تطهير المصرف يتضمن مشروع إنشاء محطات صرف صحي، ومشروع إنشاء لتطهير المصرف، ووضع منظومة لإدارة المخلفات الصلبة لحماية المصرف من إلقاء المخلفات الصلبة به.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس عزت الخرسا، رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربي للاستثمارات البيئية، المهندس محمود زهران، رئيس قطاع المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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