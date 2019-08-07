مصطفى الفقي: صدام حسين أشهر من نكب دولته.. ولكنه تصدى للغزو الإيراني

قال المفكر السياسي، مصطفى الفقي، إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أكثر من نكب دولته، حيث أقحمها في العديد من المشاكل والحروب مثلما حدث في الكويت وإيران، انتهاء بالغزو الأمريكي للعراق.





ونوه، "الفقي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي الفقي" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلي أن صدام تصدي للعزو الإيراني بالمنطقة العربية، حيث كان حائط الصد أمامهم، رغم كل المشاكل التي أقحم بها دولته.





وأضاف، هناك الكثير من الدولة العربية بقيادة مصر حاولوا إيقاف الزحف العراقي علي الكويت، حيث سعت كل القيادات العربية لحل الأزمة منذ بدايتها.



