ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى الفقي: صدام حسين أشهر من نكب دولته.. ولكنه تصدى للغزو الإيراني

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:33 م
صدام حسين
صدام حسين
خالد محيي الدين
قال المفكر السياسي، مصطفى الفقي، إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أكثر من نكب دولته، حيث أقحمها في العديد من المشاكل والحروب مثلما حدث في الكويت وإيران، انتهاء بالغزو الأمريكي للعراق.

ونوه، "الفقي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي الفقي" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلي أن صدام تصدي للعزو الإيراني بالمنطقة العربية، حيث كان حائط الصد أمامهم، رغم كل المشاكل التي أقحم بها دولته.

وأضاف، هناك الكثير من الدولة العربية بقيادة مصر حاولوا إيقاف الزحف العراقي علي الكويت، حيث سعت كل القيادات العربية لحل الأزمة منذ بدايتها.

لافتا، إلى أن الجهود المصرية خلال تلك الفترة لمنع الغزو الكويتي جعلت من الرئيس حسني مبارك زعيما.

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. احلام تثير مشكلة فى ذا فويس.. وفاة علوية زكى.. والحكم على سارقة شيرين سيف النصر

عمري ما غسلت الكوارع .. هبة مجدى: أبويا طفش العريس وهذه تفاصيل علاقتي بحماتي.. فيديو

أسرع علاج نقص الحديد بالأعشاب.. 5 طرق من مطبخك

هل المتوفي بمرض السرطان شهيد؟.. الإفتاء تجيب

بـ فستان قصير مشجر.. منة فضالي تبهر متابعيها على إنستجرام

أول تعليق سعودي على محاولات اقتحام قصر المعاشيق الرئاسى فى اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها

15 صورة تكشف عن أناقة شيماء سيف في عيد ميلادها

بـ فستان قصير مشجر.. منة فضالي تبهر متابعيها على إنستجرام