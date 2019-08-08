مطالبات برلمانية بإعداد قانون نموذجي لحسن إدارة المياه بأفريقيا.. برلمانيون: الفقر المائي حقيقة مش خيال.. ويجب وجود توافق ومؤسسة قوية داخل الاتحاد الأفريقي لإدارة الملف

حمدى بخيت: حل المشاكل داخل القارة السمراء يجب أن يكون إفريقيا خالصا

أبو حامد: إعداد قانون لـ إدارة المياه في أفريقيا يحتاج إلى توافق محمد فؤاد: يجب وجود مؤسسة قوية داخل الاتحاد الأفريقى لإدارة ملف المياه





جاء ملف المياه في أفريقيا، وجميع القضايا المتعلقة بها من زراعة وتغير المناخ ضمن أهم مناقشات لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الأفريقي المنعقدة بالبرلمان المصرى، ودعا النائب المغربي نور الدين قربال، اللجنة إلى العمل على تجميع كل التشريعات الخاصة بالمياه في القارة الأفريقية، وتوحيدها في تشريع واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان الأفريقي.





وعقب نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون المياه السفير ياسر سرور بأن تعزيز العمل المشترك في مجال المياه يتطلب إجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، للخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بأهمية المياه.





وحول هذا الشأن، قال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب أن المطالبات البرلمانية الافريقية بإعداد قانون نموذجى لحسن إدارة المياه داخل القارة السمراء توجه محمود، ويتفق ما استراتيجية مصر بشأن أن تكون حلول المشاكل الموجودة بالقارة هى حلول أفريقيه خالصة.





واضاف بخيت خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن إى تدخل اجنبى لحل المشاكل الموجودة بالقارة يعمقها اكثر لان الحل دائما يصب فى صالح الدولة الافريقية التى تخدم مصالح الدول الاجنبية،مشيدا بدور لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الافريقى كنموذج افريقى مهم فى حل النزاعات الموجودة.





وأوضح عضو لجنة الشئون الافريقية أنه للوصول إلى قانون نموذجى لحسن إدارة المياه بأفريقيا يجب تجميع كافة الاتفاقيات الخاصة بالمياه مثل اتفاقيات حوض النيل ودراستها وإيجاد آلية للتوافق بشأنها لأن بعض الدولة تؤيد وتنفيذ الاتفاقيات واخرى لا تنفذها.





ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن إعداد قانون نموذجي لتحسين إدارة المياه في أفريقيا، يحتاج إلى توافق كبير على مستوى القيادة السياسية للدول الأفريقية، ثم يتم وضع مبادئ وأسس عامة لإعداده: معقبا: "ملف المياه أصبح من أهم الملفات التى تحتاج إلى سياسة واضحة للتعامل معه داخل القارة السمراء".





وتابع محمد أبو حامد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، مفاوضات سد النهضة ابرزت العديد من تباين وجهات النظر لبعض الدول،لافتا إلى العديد من الدول الافريقية لا تكتفى فقط بحصتها بالنسبة للمياه داخل القارة السمراء التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.





وأكد محمد أبو حامد ، ان إعداد قانون نموذجي لحسن إدارة المياه يحتاج إلى جهود ضخمة وتوافق حول قواعد استخدام المياه، والقوانين المنظمة لها داخل الدول، ونظم الري والزراعات.





وفى سياق متصل أشاد النائب محمد فؤاد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالمطالبات البرلمانية الافريقية حول إعداد قانون نموذجى لحسن إدارة المياه فى أفريقيا، معقبا:" الفقر المائى داخل القارة السمراء حقيقية مش خيال".





واوضح فؤاد فى تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن تقريب سياسات الدول والتنسيق فى كل ما هو متعلق بالمياة وادارتها والزراعة من حيث المحاصيل، إضافة إلى بناء السدود وانتاج الكهرباء مهم للإعداد قانون لإدارة المياه داخل القارة السمراء.



