بتروبل: خطة لـ البترول لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي

قال المهندس عاطف حسن، رئيس شركة بترول بلاعيم «بتروبل»، إن هناك جهود يقوم بها قطاع البترول لدعم إنتاج الغاز الطبيعي والحفاظ على الطاقة الإنتاجية لحقول غاز دلتا النيل.





وأضاف المهندس عاطف حسن في تصريحات أنه سبق للشركة تحقيق كشف بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل موضحا أنه جار حاليا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا.





وذكر المهندس عاطف حسن أن معدلات المبدئية للبئر المكتشف تبلغ يوميا نحو 17 مليون قدم مكعب ، موضحا أنه جارٍ الإسراع بوضعه على الإنتاج فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الإنتاجية.