محافظ الدقهلية: مصر تضرب بجذورها في الأعماق عبر التاريخ

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس الأربعاء الاحتفال بمولد الشهيد محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بميت دمسيس وسط جموع غفيرة من أهالي القرية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بحضور الشيخ محمد مهران نائب وكيل وزارة الأوقاف والقمص مكاري غبريال راعي كنيسة مارجرجس بميت دمسيس والمتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة أجا واللواء أحمد حسين عضو مجلس النواب.





وقال محافظ الدقهلية إن هذا المشهد يؤكد على عمق المحبة والوحدة الوطنية لهذا الشعب العريق وإننا اليوم نحتفل في قرية ميت دمسيس التي تحتضن المسجد والكنيسة مسلمين ومسيحيين بهذه المناسبة المباركة لتظل مثالا رائعًا للتعايش والأخوة وتمثل نموذجًا يحتذى به للوحدة الوطنية بين نسيج الشعب المصري الواحد منذ فجر التاريخ.





وأضاف شاروبيم إننا نحتفل في ميت دمسيس التي تجمع علي أرضها شهيدين هما محمد ابن ابي بكر الصديق ومارجرجس وان احتفالنا اليوم يؤكد علي أن مصرنا الغالية تضرب بجذورها في الأعماق عبر التاريخ ويعيش علي ترابها بناء صلب ومتماسك هو الشعب المصري الذي لا تهزه العواصف ولا تنال منه الأعاصير ولا توقف مسيرته محاولات الكارهين ولا مكائد المتربصين ،واكد علي أن احتفالنا اليوم هو رد واضح علي قوى الظلام والإرهاب التي تريد المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.



