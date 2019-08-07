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شاهد.. ظهور حوت على شواطئ الساحل الشمالي.. والبيئة تعلق على الواقعة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:42 م
حوت على شواطئ الساحل
حوت على شواطئ الساحل الشمالي
حسام الحارتي
عرض برنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، فيديو يبرز ظهور حوت على شاطئ الساحل الشمالي.

من جانبه علق الدكتور لؤي السيد، منسق برنامج الحياة البرية في وزارة البيئة علي ظهور الحوت فى الساحل الشمالي قائلا :" أمر طبيعي"، مضيفا أن ظهور الحوت طبيعي للغاية.

وأوضح أن ظهور الحيتان يأتي نتيجة عدم توافر الغذاء في البحر المتوسط، موضحا أنها تلجأ إلى السواحل الجنوبية بشكل طبيعي، أما في شرق المتوسط فيكون ظهورها قليلة للغاية .

وتابع:" الحيتان ليست مفترسة ولا تتعمد إيذاء الإنسان بشكل متعمد".

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