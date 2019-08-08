التغذية السلمية لذوي الاحتياجات بثقافة المنوفية

عقدت مكتبة أشمون الثقافية محاضرة بعنوان "التغذية السليمة لذوي الاحتياجات الخاصة" حاضرها عبير رشاد مسئولة التربية الخاصة والدمج بالإدارة التعليمية بأشمون، أكدت أن طفل ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى الرعاية والاهتمام كالسوي وذلك في الغذاء والفيتامينات، مؤكدة أن التأخر في النمو ونقصان الوزن وظهور السمنة هي من المشاكل الغذائية التي يعاني منها الإنسان المعاق، كما نظمت المكتبة ورشة فنية لذوي الاحتياجات الخاصة عن كيفية استخدام الجبس.





أقيم عرض فيلم بروجيكتور بعنوان "نقطة مياة" بمكتبة منشأة سلطان، تضمن كيفية المحافظة على المياه والحد من الاهدار في إستخدامها، وفي الإطار الفني نفذت مجموعة متنوعة من الورش والمعارض الفنية بمواقع مختلفة حيث نظمت مكتبة منشأة سلطان ورشة رسوم أطفال بعنوان "مظاهر عيد الاضحى" تضمنت مجموعة مميزة من رسومات الأطفال احتفالا بهذه المناسبة.





نظم قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم ورشة طباعة للأطفال بحضانة البر والتقوى، كما تم عمل ورشة فنية لعمل كارت معايدة بمناسبة عيد الأضحى تحت إشراف مسئولة الفن التشكيلي، كما أعد بيت ثقافة الماي محاضرة بعنوان "شعراء العصر الحديث" ألقاها سامي نجم تناول فيها المدرسة الحديثة للشعر ومواصفاتها وأهدافها، وأهم شعراء العصر الحديث في مصر و العالم العربي.





عقد بيت ثقافة أشمون مناقشة كتاب "الراعى الصغير" وذلك بحضانه سمارت كيدز، تناولت فيها مسئولة المكتبة أحداث القصة والتي كان محورها صفة الكذب وهى تؤدي إلى الفشل وأن الصدق هو الذى يؤدى إلى النجاح، كما عقدت المكتبة العامة بشبين الكوم مسابقة ثقافية في المعلومات العامة للأطفال بحضانة البر والتقوي بشبين الكوم، بالإضافة إلي ورشة حكي مع الأطفال حول عيد الاضحي ومظاهر الاحتفال به.



