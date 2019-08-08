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برلمان

برلماني: الإرهابيون والمخربون لن ينالوا من الوطن.. والإصلاح يتم بالبناء

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:20 ص
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
ثمن النائب أشرف رشاد عثمان رئيس حزب "مستقبل وطن"، تصريحات الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والتي قال فيها إن "الأشرار والمخربين لن يستطيعوا تخريب مصر أو هدمها"؛ لأنه ليس هناك إصلاح يقام بالهدم.

وقال النائب أشرف رشاد عثمان في بيان إنها تصريحات في غاية الأهمية تفضح أجندة الإرهابيين والمتآمرين على الوطن، وتكشف عن خيبتهم وتفكيرهم الشيطاني المبني على خزعبلات.

ولفت النائب أشرف رشاد عثمان إلى أن الواقع لا يتغير بالهدم والمتفجرات والقنابل وقتل الأبرياء، ولكنه يتحقق بالبناء وهو ما يفعله الرئيس السيسي بخطى ثابتة وواعدة.

وشدد النائب أشرف رشاد عثمان على أن مصر خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي، أنشأت آلاف المشروعات وتغير الحال تماما على أرض الوطن، وأصبح الاقتصاد الوطنى بشهادات دولية قادرًا على النمو وتخطى مشاكله وتحدياته.

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