برلماني: الإرهابيون والمخربون لن ينالوا من الوطن.. والإصلاح يتم بالبناء

ثمن النائب أشرف رشاد عثمان رئيس حزب "مستقبل وطن"، تصريحات الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والتي قال فيها إن "الأشرار والمخربين لن يستطيعوا تخريب مصر أو هدمها"؛ لأنه ليس هناك إصلاح يقام بالهدم.





وقال النائب أشرف رشاد عثمان في بيان إنها تصريحات في غاية الأهمية تفضح أجندة الإرهابيين والمتآمرين على الوطن، وتكشف عن خيبتهم وتفكيرهم الشيطاني المبني على خزعبلات.





ولفت النائب أشرف رشاد عثمان إلى أن الواقع لا يتغير بالهدم والمتفجرات والقنابل وقتل الأبرياء، ولكنه يتحقق بالبناء وهو ما يفعله الرئيس السيسي بخطى ثابتة وواعدة.



