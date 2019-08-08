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اقتصاد

الأعمال العام تخصص 8 ملايين جنيه لتفعيل منظومة تداول القطن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:15 ص
شركات الغزل والنسيج
شركات الغزل والنسيج
علياء فوزي
كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن تخصيص 8 ملايين جنيه، تكلفة تتحملها الوزارة لإعداد نظام جديد لتداول القطن، ضمن إجراءات إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج.

ذكر تقرير صادر عن الوزارة عن ان تلك المبالغ سيتم بموجبها شراء 120 ألف كيس من الجوت والدوبارة القطنية، وتأجير مراكز استلام وتجميع الأقطان لمدة 3 أشهر بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال أن تلك المبالغ ستشمل تدريب العاملين في مراكز التجميع على النظام الجديد للتداول ومتابعة تطبيق هذه التجربة يوميًا لضمان نجاحها من خلال لجنة بها ممثلون عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والتجارة.

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