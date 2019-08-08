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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل السكرتير العام الجديد لاستلام مهام منصبه

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:52 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم
همت الحسينى
استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس الدكتور أيمن مختار السكرتير العام الجديد للمحافظة الذي وصل أمس لاستلام مهام منصبه مرحبًا به متمنيا له التوفيق والنجاح في الدقهلية.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم أننا جميعا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين مهما اختلف موقع العمل وأن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لهم كل التقدير على جهودهم للنهوض بقطاعات الخدمات بالمحافظة. 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام الجديد للمحافظة على أنه جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي يعمل معهم ونسعى جميعا إلى تلبية المطالب وتوفير الاحتياجات للمواطنين كافة.

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محافظ الدقهلية يستقبل السكرتير العام الجديد لاستلام مهام منصبه

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