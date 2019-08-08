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حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف دار السلام

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:01 ص
محكمة
محكمة
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم، الخميس، بمجمع طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامه عبد الظاهر، سكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهم- مع آخرين تم الحكم عليهم-، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

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