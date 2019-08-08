اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف دار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم، الخميس، بمجمع طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام".





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامه عبد الظاهر، سكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.



