اليوم استكمال محاكمة 46 متهما في أحداث عنف مسجد الفتح

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة فتح باب المرافعة فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وبحضور شادى سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.





جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين



