تعرف على كيفية تغيير شكل شركتك القانوني

أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة تعديل الشكل القانوني على الشركات المؤسسة وفقا لقوانين الشركات أو الاستثمار أو المنطقة الحرة، ضمن إجراءاتها لتحفيز بيئة الأعمال.





حددت وزارة الاستثمار في تقرير، خطوات إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركة سواء كانت منشأة فردية أو شراكة أو شركة مساهمة، من بينها ضرورة أن يتسلم المستثمر من مركز خدمة المستثمرين محضر الجمعية غير عادية المعتمد، عقد التأسيس أو العقد والنظام الأساسي، وشهادة إصدار الأسهم الموجهة للهيئة العامة للرقابة المالية.





تقرير وزارة الاستثمار ذكر أنه بالنسبة إلى تغيير الشكل القانوني للشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، فإن إجراءات إنهاء الشكل القانوني ستستغرق يومين عمل بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، أما بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة فستستغرق يوم عمل واحد فقط.





وأوضحت وزارة الاستثمار أنه في حالة تحويل تأسيس الشركة من قانون لآخر، فإنه ينبغي تسليم محضر الجمعية غير عادية المعتمد وعقد تحويل الشركات وشهادة إصدار الأسهم بعد بعد 3 أيام عمل اعتبارًا من اليوم التالي لاستلام الطلب مستوفي، مع تقديم المستندات من بعد ذلك إلى نقابة المحامين للتصديق عليهم ثم إلى مكتب الشهر العقاري لإتمام عملية التوثيق وأخيرا إلى السجل التجاري.





وفي حالة التحول من نظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، فإنه ينبغي للمستثمر من مركز خدمات الاستثمار على مشروع عقد التحول والجمعية العامة غير عادية المعتمدين، ويتم تسليمها بعد 3 أيام عمل اعتبارًا من اليوم التالي لاستلام الطلب مستوفي، ثم يتوجه إلى نقابة المحامين للتصديق ثم إلى مكتب الشهر العقاري لإتمام عملية التوثيق وأخيرا إلى السجل التجاري للتأشير.