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رياضة

ننتظر رأي مرتضى منصور.. خالد الغندور: اتجاه لنقل مباراة الزمالك وديكاداها لهذا الملعب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:17 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
محمد رشاد
أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن هناك اتجاهًا قويًا لإقامة مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال بملعب استاد السويس؛ بعد تلقى النادى رفضًا لإقامة المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور"، "ننتظر أن يعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقف النهائي للمباراة التي يسعى النادي لإقامتها فى مصر خاصة أن مباراة العودة ستكون للقلعة البيضاء بينما المباراة الأولى المقررة الأحد المقبلة لو لم تلعب فى مصر ستنتقل إلى جيبوتي عاصمة الصومال".

ويستعد نادى الزمالك إلى مواجهة ديكاداها يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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