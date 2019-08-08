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حوادث

إعادة محاكمة متهمين في قضية حرق نقطة شرطة المنيب اليوم

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:24 ص
متهمين
متهمين
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامي زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفي.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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