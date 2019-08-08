أحمد موسى: أتمنى أن تنضم مصر إلى مبادرة طريق مكة

قال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن رؤية السعودية لـ عام 2030 هي التحديث والتطوير.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك تدقيقًا أمنيًا قويًا على جميع الحجاج لضمان الحماية والسلامة للجميع.





وأشار أحمد موسى إلى أن جميع البلاد مستهدفة بالإرهاب ولذلك السعودية تقوم بمجهود كبير لحماية الحجاج وعرض موسى مقطع فيديو استقبال الوفد الإعلامي المصري بالمطار السعودي.





وتابع أحمد موسى مبادرة طريق مكة، موضحًا أن هذه المبادرة ستوفر كثيرًا، مؤكدًا أن هناك 5 دول انضمت لهذه المبادرة منها تونس.





وأكد أحمد موسى أنه يتمنى أن تنضم مصر إلى مبادرة طريق مكة، فالمواطن المصري سيتم فحص جميع أوراقه وكل ما هو معه فى مطاره وسيأتى على مكة ويذهب إلى الفندق بدون اى أجراءات .





وكشف أحمد موسى عن أن هناك 225 ألف حاج استفادوا هذا العام من مبادرة طريق مكة، والجميع يتمنى ضم مصر لهذه المبادرة.