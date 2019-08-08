أحمد موسى: حقوق جديدة للمرأة في السعودية ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن كل ضيوف الرحمن وصلوا بالسلامة إلى الأراضي المقدسة.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع سيفرح على عرفات، وذلك عندما يقومون بمناسك الحج.





وأشار أحمد موسى إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم بمجهود كبير فى استقبال الوفود، موضحًا أن كل العاملين فى الجوازات فتيات وذلك يعد تغييرًا كبيرًا، وأن حقوقًا جديدة للمرأة في السعودية من بينها استخراج جواز سفر، وحرية السفر، وقيادة السيارة بمفردها.





وأكد أحمد موسى أن المملكة تعطي المرأة السعودية مكاسب كثيرة، وهناك قوانين كثيرة لصالح المرأة، مشيرًا إلى أن الوضع فى السعودية يتغير للأفضل لخدمة مصالح الشعب.