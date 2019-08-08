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اقتصاد

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: دمج الشباب بـ الكيانات الاقتصادية خطوة هامة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:27 ص
رئيس لجنة الصناعة
رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
ولاء عبد الكريم
طالب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت، بدمج الشباب فى مختلف منظمات الأعمال وتشجيعهم وتحفيزهم على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في تصريحات أن اهتمام القيادة السياسية بالمؤتمرات الشبابية يؤكد أن هناك تحركات على أرض الواقع لتولي الشباب المناصب القيادية باعتباره انطلاقة جديدة للدولة المصرية ومرحلة جديدة للمستقبل.

أضاف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أنه يجب عمل نموذج محاكاة لمجالس إدارات منظمات الأعمال من مختلف فئات الشباب فى المنتديات القادمة لاكتسابهم الخبرات اللازمة لقيادة العمل الأهلي والاستفادة من الكوادر الشبابية المبدعة والمبتكرة ورواد الأعمال فى تطوير الأداء داخل منظمات الأعمال المختلفة سواء فى القاهرة والإسكندرية ومختلف الأقاليم.

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