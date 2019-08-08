منقذ المصابين بمعهد الأورام: ما فعلته واجب وطني ومساعدة الآخرين أهم أولوياتي

قال منقذ المصابين بمعهد الأورام محمد الجوهري، أحد سكان منطقة المنيل، إنه شاهد الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام أثناء عودته من العمل، معلقًا "تفاجأت بصوت الانفجار واشتعال النيران بشدة".





وأضاف منقذ المصابين بمعهد الأورام في تصريحات متلفزة على برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن سيارات الإسعاف والإطفاء تواجدت في غضون دقائق قليلة وتم إخماد الحرائق ونقل المصابين، متابعًا "الناس كانت بطفي بكل الوسائل التي تمتلكها".





وأوضح منقذ المصابين بمعهد الأورام "مكنش في وقت للتفكير وكنت بساعد الناس وده واجب وطني"، مطالبًا المواطنين بغرس القيم الوطنية لأبنائهم ومساعد الآخرين.