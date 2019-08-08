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أحمد موسى: الوفد الإعلامي المصري الأكبر في تغطية مناسك الحج

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:17 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن هناك تغييرًا كبيرًا فى تعامل المسئولين فى المملكة مع الإعلام.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوفد الإعلامي المصري يعد الأكبر في تغطية مناسك الحج.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الفريق المرافق له قام بتصوير أشياء كثيرة لم يتم الوصول إليها من قبل، وأكد أنهم سينقلون بثًا مباشرًا من طائرة يوم عرفة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن السعودية تحولت للانفتاح على العالم، وأصبحت تسهل كل شيء على الوفود الإعلامية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن أن جميع المعلومات تتم إتاحتها للإعلام والسعودية تتيح جميع المعلومات.

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