كنترولات التعليم الفني تبدأ تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات 17 أغسطس

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات لــ امتحانات دبلومات التعليم الفني (الدور الثاني) يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019.





وقال الدكتور محمد مجاهد إنه سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2019.





وكانت انطلقت امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2019 ، من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 واستمرت حتى يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.





وقد تقدم لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبا وطالبة، مقسمين كالتالي: 117531 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و 42379 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و 70752 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري، و4883 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي.



