تجنب الإصابة بـ أمراض القلب باتباع الحمية النباتية

توصلت إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرًا في جامعة جونز هوبكنز، إلى أن اتباع حمية غذائية نباتية تحتوي على الخضراوات، والحبوب الكامل، والمكسرات يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير على صحتك، حيث يمكن ان تقلل من خطر الوفاة المبكرة.





وقد أجريت الدراسة على أكثر من 12000 شخص، والذين يتبعون النظام الغذائي الذي يعتمد على الخضروات والفواكة والمكسرات بشكل كبير، حيث وجدت نتائج الدراسة إلى أنهم كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 32 في المائة بسبب أمراض القلب.





أكد الباحثون أن الناس لا يتعين عليهم التخلي نهائيا عن تناول اللحوم والألبان، لجني الفوائد من اتباع حمية غذائية نباتية، وتشير الإحصاءات إلى أن مرض القلب مسؤول عن ربع جميع الوفيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.





واضاف الباحثون ان تناول الوجبات الغذائية النباتية يمكن ان يحد من عوامل الخطر لحالات مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة وارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات نتائج متباينة حول ما إذا كان تقليل تناول اللحوم والأسماك يقلل من خطر الوفاة المبكرة.





ولفهم هذا بشكل أفضل ، قام الباحثون بتحليل البيانات لـ 12168 مشاركًا، والذين كانوا من المحتمل ان يتعرضوا لتصلب الشرايين، ويتراوح أعمارهم بين 45 إلى 64، وكشفت النتائج أن أولئك الذين تناولوا الأطعمة الأكثر نباتيًا كانوا أقل عرضةً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16% مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل عدد ممكن.





كما قلل استهلاك اللحوم من خطر وفاة المشاركين بسبب أمراض القلب ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية أو قصور القلب ، بنسبة 32 في المائة.



