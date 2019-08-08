أول رد فعل من التحالف العربي بعد أحداث القصر الرئاسي في عدن

علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على ما شهدته عدن من تطورات بالقرب من قصر المعاشيق الرئاسي.





وبحسب "سكاي نيوز"، قال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في بيان "نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن، وقيادة التحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن".





وأضاف المتحدث باسم التحالف "قيادة التحالف تدعو كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وتحذر من إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني"ز





وأعلن المجلس الانتقالي الانفصالي في جنوب اليمن النفير العام ودعا قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق «قصر الرئاسة» في عدن.





وسقط 35 قتيلا وأصيب العشرات يوم السبت الماضي، إثر تفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرقي مدينة عدن بجنوب اليمن. بحسب "العربية.نت" نتيجة لتفجر انتحاري نفذه مجهول من تنظيم "داعش" الإرهابي وسط تجمع لقوات الجيش اليمني.