محافظ البحر الأحمر: نقدم جميع سبل المساعدة لـ مستحقي معاش تكافل وكرامة

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء الدكتور أحمد عبد الله، القائمين على برنامج تكافل وكرامة بمديرية التضامن الاجتماعى، بتوفير كافة سبل المساعدة لجميع الراغبين في الحصول على معاش البرنامج.





وقال محافظ البحر الأحمر خلال اجتماعه بمسئولي مديرية التضامن والقائمين على البرنامج بمختلف المدن، إنه تم التشديد بأهمية حسن التعامل مع المواطنين.





ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة حصر المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، بحيث يتم تقديم كل سبل المساعدة لهم، واستهدافهم بمساعدات عينية لحين صدور كارت المساعدة.





وكلف محافظ البحر الأحمر مديرية التضامن الاجتماعى بعدم انتظار الحالات والتوجه إلى المناطق التي يشملها البحث وطرق الأبواب وعدم انتظار الحالات للتقدم مع التحقق وتحرى الدقة فى تلك الأبحاث وتكلفة تلك الأبحاث والمصاريف الإدارية الخاصة بها على نفقة المحافظة.



