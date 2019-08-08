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بين الناس

سعيد من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد وزارة التضامن الحصول على معاش تكافل وكرامة ..صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
وسام مختار
طالب المواطن سعيد ماجد الشحات صالح خليل، من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسرعة حصوله على معاش "تكافل وكرامة".

وقال فى رسالته "أنا من سكان عزبة السايخ تابع مركز بلبيس الشرقية، أعاني من قصور في القدرات العقلية والذهنية كما أعاني من لعثمة بالكلام، وبقالي سنة مقدم على معاش تكافل وكرامة، وما فيش حاجة جاتلى لحد دلوقتى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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