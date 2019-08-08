سعيد من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد وزارة التضامن الحصول على معاش تكافل وكرامة ..صور

طالب المواطن سعيد ماجد الشحات صالح خليل، من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسرعة حصوله على معاش "تكافل وكرامة".





وقال فى رسالته "أنا من سكان عزبة السايخ تابع مركز بلبيس الشرقية، أعاني من قصور في القدرات العقلية والذهنية كما أعاني من لعثمة بالكلام، وبقالي سنة مقدم على معاش تكافل وكرامة، وما فيش حاجة جاتلى لحد دلوقتى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



