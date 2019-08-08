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رياضة

طارق يحيى يكشف استعدادات الزمالك لمواجهة بطل الصومال ودور شيكابالا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:18 ص
طارق يحيى
طارق يحيى
محمد رشاد
أكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية الفريق لمواجهة ديكاداها الصومالي في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال موسم 2019 /2020.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور"، إن شيكابالا يقدم مردودًا جيدًا مع الفريق، وقادر على المشاركة فى المباراة المقبلة، كما أنه يقدم دورًا آخر وهو قيادته الفريق بشكل ممتاز، ويجمع اللاعبين حوله بشكل مميز، مضيفًا أن اللاعبين جاهزون للمباراة المرتقبة.

وأضاف طارق يحيى أن اللاعب الجاهز والأفضل هو من سيشارك فى المباراة المقبلة، مضيفًا الى أن الفترة الحالية تشهد الوقوف على كل اللاعبين ومدى جاهزيتهم مؤكدًا أن أشرف بنشرقي جاهز بكل قوة الفترة المقبلة على عكس محمد أوناجم الذى يسعى الى الوصول به الى الجاهزية البدنية قبل الدفع به.

وشدد طارق يحيى على أن خالد بوطيب مهاجم الزمالك يعطى انطباعًا قويًا عنه فى الفترة المقبلة خاصة أنه يقدم مستوى وأداء فنيًا وبدنيًا قويًا للغاية فى التدريبات.

ورفض طارق يحيى الكشف عن طريقة اللعب التى سيخوض بها المباراة أمام ديكاداها، مشيرًا إلى أن الفريق خاض تدريبات على الكرات الثابتة التي نسعى لاستغلالها فى أمام بطل الصومال.

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