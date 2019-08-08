مش عارفين نمشى .. سكان شارع شعبان موسى بالمرج يشكون من انتشار مياه الصرف.. صور

استغاثت المواطنة رقية سلامة رجب سلامة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى بشارع شعبان موسى المتفرع من شارع عين شمس بجوار محطة مترو عزبة النخل التابع لحى المرج بمحافظة القاهرة.





وقالت فى رسالتها : طفح مياه الصرف الصحى يوميا بشارع شعبان موسي متفرع من شارع عين شمس بجوار محطة مترو عزبة النخل الشرقية، والشركة بتبعت الشفاط، هما بيقولوا الميه عالية فى البلاعات تحت الأرض وده اللى بيخليها تطفح، الغريب انها بتقعد شهور تطفح وفجأة تبطل أسبوع ولا اتنين وترجع تانى، مناشدة المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



