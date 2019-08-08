مزلقان الموت..أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون: لا عامل ولا وسيلة تنبيه

استغاث المواطن رجب عبد العليم سيد، المقيم فى مركز سمالوط محافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مزلقان كوبرى المعصرة.



وقال فى رسالته: مزلقان كوبرى المعصرة شرق والذي نطلق عليه مؤخرا اسم "مزلقان الموت" مفتوح دائما دون وجود أى وسيلة تنبيه لمرور القطار سواء جرس أو عامل.



وناشد المواطن المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه الأزمة، وأهالى سمالوط مستعدين للمشاركة بالجهود الذاتية لتفعيل المزلقان وعمل التجديدات اللازمة للكوبرى بالكامل ومستعدين لشراء جرس للتنبيه أثناء مرور القطار.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

