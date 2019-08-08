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رياضة

كريم نيدفيد: خفت من تكرار سيناريو البدري مع كارتيرون فلم أشارك ..فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:11 ص
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
محمد رشاد
قال كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه خشي من تكرار سيناريو حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي، عندما تولى باتريس كارتيرون تدريب الفريق.

وأضاف كريم نيدفيد في تصريحات متلفزة لقناة "الأهلي"، "خشيت عندما أتى كارتيرون أن يستمر حديث الجماهير بنفس الشكل الذي كانوا يتحدثون به عني أثناء تدريب حسام البدري للفريق، وأن نيدفيد ابن البدري وأمور أخرى كهذه".

وعمل كريم نيدفيد تحت قيادة كارتيرون في وادي دجلة قبل عندما تولى تدريب وادي دجلة عام 2016، حيث كان لاعب الأهلي معارًا للفريق.

وتابع كريم نيدفيد "كان هدفي في الموسم الماضي المشاركة في المباريات بشكل منتظم، وكنت أتصور أن كارتيرون سوف يمنحني الفرصة بشكل أسرع، لكني لم أحصل على الفرصة معه".

ويعاني كريم نيدفيد من إصابة في الوقت الحالي أبعدته عن الأهلي، ويحتاج إلى فترة علاج من أجل العودة للتدريبات بشكل منتظم.

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