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الثعالب والعِرس تهاجم قرية ميت السودان بطنطا..والأهالى: أنقذونا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:18 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن رامى جمال ،من أهالى قرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الثعالب والعرس بالقرية.

وقال فى رسالته: إن العِرس زادت فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ جدا، كما بدأت الثعالب تهاجم المنازل وتخطف الدجاج فى أوقات متأخرة من الليل.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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