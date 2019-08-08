الثعالب والعِرس تهاجم قرية ميت السودان بطنطا..والأهالى: أنقذونا

استغاث المواطن رامى جمال ،من أهالى قرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الثعالب والعرس بالقرية.



وقال فى رسالته: إن العِرس زادت فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ جدا، كما بدأت الثعالب تهاجم المنازل وتخطف الدجاج فى أوقات متأخرة من الليل.



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