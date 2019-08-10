القمامة تحاصر أهالي فاقوس بالشرقية.. والأهالى: ارحمونا من الأمراض

استغاث المواطن مصطفى جلال، من أهالى الطويلة بفاقوس بالشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة.



ويقول فى رسالته: "إن تراكم القمامة تسبب فى انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة ولابد من رفعها يوميا وتوفير صناديق القمامة.. ارحمونا من الأمراض".



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

