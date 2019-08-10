ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القمامة تحاصر أهالي فاقوس بالشرقية.. والأهالى: ارحمونا من الأمراض

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:58 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن مصطفى جلال، من أهالى الطويلة بفاقوس بالشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة.

ويقول فى رسالته: "إن تراكم القمامة تسبب فى انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة ولابد من رفعها يوميا وتوفير صناديق القمامة.. ارحمونا من الأمراض".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية دقميرة بكفر الشيخ للمسئولين: مصرف سخا بؤرة لنشر الأوبئة.. صور

أهالي قرية دقميرة بكفر الشيخ للمسئولين: مصرف سخا بؤرة لنشر الأوبئة.. صور

أهالى قرية التلول الشرقية بسوهاج يطالبون بتوفير صناديق للقمامة

القمامة ومافيا النباشين يحتلون البساتين.. والأهالي يستغيثون: الأمراض تحاصرنا

أهالى الطويلة بفاقوس بالشرقية يصرخون.. الأرض هتبور

ترشيحاتنا

التعاقد مع 9 ورحيل 11 .. تعرف على صفقات الإسماعيلي فى الميركاتو الصيفي

فيديو مقزز.. فئران تحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة على السوشيال ميديا

بث مباشر .. مانشستر سيتي ووست هام فى الدوري الانجليزي

عيد اضحى مبارك .. اجمل صور وتهانى وعبارات .. عيد سعيد

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه كندا اليوم فى كأس العالم

نكهة خاصة تميز جوكر الإسماعيلى الجديد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر