ضبط 222 صندوق رنجة وربع طن لحوم غير صالحة في البحيرة ..صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة "بحوش عيسى، دمنهور، كوم حمادة" للرقابة على محلات الجزارة وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.





يأتي ذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وباشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالاشتراك مع إدارة المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور حسنى عباس وبالتنسيق مع ادارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة التى قادها المحاسب علاء صقر مدير إدارة تموين حوش عيسى عن ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم بقرية تابعة لمركز حوش عيسي وبداخلها 222 صندوق رنجه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 15 كيلو سمك مجمد،9 طبق فل دواجن مجمده كل طبق زنة كيلو ، 7 كيلو هياكل دواجن،و 28 طبق فل لحوم مفروم زنة الطبق 350 جرام ميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتمكن المهندس عصام فاروق خلال حملة ببندر دمنهور على محلات الجزارة من تحرير 11 محضر لمحلات جزارة مخالفة وضبط كمية قدرها 46 كجم لحوم بلدية بقري وجاموسي غير صالحة للاستهلاك بناء على التقرير البيطري للطبيب المرافق للحملة.





وفى كوم حمادة تمكنت حملة برئاسة المحاسب أحمد هنيدي مدير ادارة تموين كوم حمادة من ضبط جزار يقوم بعرض وبيع لحوم بلدية ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 6 كجم لحوم، و36 طبق كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 18 كجم.





وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.