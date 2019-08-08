طريقتان لاستقبال الحجيج داخل مطارات المملكة تعرف عليهما

قال مدير عام الجوازات بمطار الملك عبد العزيز اللواء سليمان عبد العزيز ، إن هناك طريقتين لاستقبال الحجاج، الطريقة الأولى وهى العادية والمتبعة في كل صالات الحج.





وأضاف مدير عام الجوازات بمطار الملك عبد العزيز خلال حواره برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هناك طريقة ثانية هي أن تكون الدول مشاركة في مبادرة "طريق مكة" للتحول نحو الحج الرقمي.





وأشار مدير عام الجوازات بمطار الملك عبد العزيز إلى أن هذه الطريقة تعد إنجازًا لأن الحاج يتم عمل جميع الفحوصات والجمارك فى بلده، فالمواطن يعبر في حجة داخلية ولا ينتظر أمتعته ويحصل عليها فى الحال.





وأوضح مدير عام الجوازات بمطار الملك عبد العزيز أن المطارات تستقبل أعدادًا كبيرة من الحجاج في اليوم الواحد ومبادرة طريق مكة يسهل الإجراءات.