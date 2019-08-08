اخبار التوك شو.. الإرهاب لن يؤثر في مصر.. السفير السعودي بالقاهرة يكشف تفاصيل مبادرة أشقاء الدم

قال سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أسامة نقلي، إن المبادرة السعودية "أشقاء الدم" تهدف للتبرع بالدم لصالح المصابين في حادث "معهد الأورام" بالمنيل، كجزء بسيط ويسير للتعبير عن تضامنهم مع مصر قيادة وشعبا.قال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن رؤية السعودية لـ عام 2030 هي التحديث والتطوير.عرض برنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، فيديو يبرز ظهور حوت على شاطئ الساحل الشمالي.قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الأسمدة الفوسفاتية، اليوم، أن هناك اهتماما متواصل من الرئيس بالثروة المعدنية في مصر.أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، أنه يجب توافر الختم على اللحوم قبل شرائها من أي أماكن للحفاظ على صحة المواطنين .قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن الإرهاب موجود فى جميع الدول، موضحًا أن العالم بالكامل يعانى من جرائم الإرهاب.قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن الجميع يجب ألا يخاف على مصر لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقضي على أى مُخرِّب.