اخبار التوك شو.. الإرهاب لن يؤثر في مصر.. السفير السعودي بالقاهرة يكشف تفاصيل مبادرة أشقاء الدم

لدعم مصابي حادث معهد الأورام.. السفير السعودي بالقاهرة يكشف تفاصيل مبادرة أشقاء الدم
قال سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أسامة نقلي، إن المبادرة السعودية "أشقاء الدم" تهدف للتبرع بالدم لصالح المصابين في حادث "معهد الأورام" بالمنيل، كجزء بسيط ويسير للتعبير عن تضامنهم مع مصر قيادة وشعبا.
أحمد موسى: أتمنى أن تنضم مصر إلى مبادرة طريق مكة
قال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن رؤية السعودية لـ عام 2030 هي التحديث والتطوير.
شاهد.. ظهور حوت على شواطئ الساحل الشمالي.. والبيئة تعلق على الواقعة
عرض برنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، فيديو يبرز ظهور حوت على شاطئ الساحل الشمالي.
أستاذ هندسة بترول: ثروات مصر التعدينية تقدر بـ تريليونات من الجنيهات.. فيديو
قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الأسمدة الفوسفاتية، اليوم، أن هناك اهتماما متواصل من الرئيس بالثروة المعدنية في مصر.
لضمان الجودة.. الزراعة تكشف أساليب اكتشاف اللحوم الفاسدة
أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، أنه يجب توافر الختم على اللحوم قبل شرائها من أي أماكن للحفاظ على صحة المواطنين .
أحمد موسى: 8 ملايين مواطن كانوا يحصلون على التموين بدون وجه حق
قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن الإرهاب موجود فى جميع الدول، موضحًا أن العالم بالكامل يعانى من جرائم الإرهاب.
الإرهاب لن يؤثر في مصر.. أحمد موسى: محمد أبو العينين تبرع بكل السيراميك اللازم لـ معهد الأورام
قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن الجميع يجب ألا يخاف على مصر لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقضي على أى مُخرِّب.
قال سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أسامة نقلي، إن المبادرة السعودية "أشقاء الدم" تهدف للتبرع بالدم لصالح المصابين في حادث "معهد الأورام" بالمنيل، كجزء بسيط ويسير للتعبير عن تضامنهم مع مصر قيادة وشعبا.
أحمد موسى: أتمنى أن تنضم مصر إلى مبادرة طريق مكة
قال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن رؤية السعودية لـ عام 2030 هي التحديث والتطوير.
شاهد.. ظهور حوت على شواطئ الساحل الشمالي.. والبيئة تعلق على الواقعة
عرض برنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، فيديو يبرز ظهور حوت على شاطئ الساحل الشمالي.
أستاذ هندسة بترول: ثروات مصر التعدينية تقدر بـ تريليونات من الجنيهات.. فيديو
قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الأسمدة الفوسفاتية، اليوم، أن هناك اهتماما متواصل من الرئيس بالثروة المعدنية في مصر.
لضمان الجودة.. الزراعة تكشف أساليب اكتشاف اللحوم الفاسدة
أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، أنه يجب توافر الختم على اللحوم قبل شرائها من أي أماكن للحفاظ على صحة المواطنين .
أحمد موسى: 8 ملايين مواطن كانوا يحصلون على التموين بدون وجه حق
قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن الإرهاب موجود فى جميع الدول، موضحًا أن العالم بالكامل يعانى من جرائم الإرهاب.
الإرهاب لن يؤثر في مصر.. أحمد موسى: محمد أبو العينين تبرع بكل السيراميك اللازم لـ معهد الأورام
قال الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن الجميع يجب ألا يخاف على مصر لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقضي على أى مُخرِّب.