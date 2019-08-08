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رياضة

كريم نيدفيد: سعد سمير سر تألقي مع الأهلي ..فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:17 ص
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
محمد رشاد
كشف كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أن سعد سمير مدافع الفريق وراء تألقه مع الأحمر مؤخرًا بعد انتقاد الأخير أداءه عقب إحدى المباريات؛ رغم أنه فى هذا الوقت الذى كان يشيد بي كثيرون.

وأضاف كريم نيدفيد في تصريحات متلفزة على قناة "الأهلي"، "بعد إحدى المباريات وتسجيل هدف قام الجميع بتهنئتي ولكن فوجئت بـ سعد سمير وقتها يقول لي "لسه مش عاجبني عندك أفضل"، مستطردًا "وقتها زعلت من كلامه وتدربت بعدها أكثر وظهرت بمستوى جيد بعد ذلك والإشادة كانت أقوى من قبل اللاعبين، ورد سعد سمير وقتها بأنني وصلت لمستوى أفضل، وأنه كان يهدف من كلامه بتشجيعي لأنني أمتلك إمكانيات أفضل من ذلك".

وأكد كريم نيدفيد أن سعد سمير هو أكثر من سانده طوال فترة إصابته، وكان دائم السؤال عني خاصة أنهما تواجدا في ألمانيا أثناء رحلة العلاج، مضيفًا أن سعد سمير يعد واحدًا من كباتن الفريق أصحاب الدور المهم في تحفيز اللاعبين قبل المباريات والبطولات الهامة.

تطرق كريم وليد إلى سبب تسميته بالنجم العالمي "نيدفيد" نجم يوفنتوس الإيطالي السابق ومنتخب التشيك، حيث قال إن بدر رجب نجم الأهلي السابق أطلق عليه هذا اللقب بسبب الشبه بيني وبينه فى الشكل، إلى جانب أن لون شعري وقتها كان أصفر وهو نفس لون شعر العالمي نيدفيد، وأيضًا أن الكابتن بدر رجب كان يحب إطلاق أسماء اللاعبين الأجانب على اللاعبين فى فرق الناشئين.

وروى كريم نيدفيد موقفًا طريفًا مع الكابتن بدر رجب، قائلًا "فى الصغر كنت أفضل أن أترك شعري طويلًا وطلب مسئولو المدرسة مني وقتها قص شعري، ثم فوجئت بكابتن بدر يستفسر مني عن سبب قص شعري ليذهب بعدها إلى مسئولي المدرسة ودخل معهم فى مشادة كلامية وطلب منهم عدم طلب قص شعري بعد ذلك".

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