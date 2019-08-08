مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف

تعتقد الكثير من الفتيات أن الجاكيت الجينز من القطع الكاجوال تتناسب مع فصل الشتاء فقط، ولكن هذا غير صحيح فالجاكيت الجينز من الملابس التي يمكنك ارتدائها في فصل الصيف أيضًا.





يعتبر الجاكيت الجينز من القطع العملية والضرورية التي يجب توافرها في خزانة كل فتاة، فيمكنك ارتدائه فى خروجات الصبح أو فى الجامعة فهو يمنحك إطلالة عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.





الجاكيت الجينز يسهل تنسيقه مع قطع الملابس الأخرى، فيمكنك ارتداؤه مع فستان كاجوال إذا كنتى محجبة، أو ارتداء الجاكيت الجينز مع بنطلون رياضى و تى شيرت أبيض وبنطلون جينز أيضا.





فنعرض لكم فيما يلى مجموعة من الصور التى تساعدك على ارتداء الجاكيت الجينز خلال فصل الصيف.