ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:44 ص
الجاكيت الجينز
الجاكيت الجينز
هاجر هانئ
تعتقد الكثير من الفتيات أن الجاكيت الجينز من القطع الكاجوال تتناسب مع فصل الشتاء فقط، ولكن هذا غير صحيح فالجاكيت الجينز من الملابس التي يمكنك ارتدائها في فصل الصيف أيضًا.

يعتبر الجاكيت الجينز من القطع العملية والضرورية التي يجب توافرها في خزانة كل فتاة، فيمكنك ارتدائه فى خروجات الصبح أو فى الجامعة فهو يمنحك إطلالة عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.

الجاكيت الجينز يسهل تنسيقه مع قطع الملابس الأخرى، فيمكنك ارتداؤه مع فستان كاجوال إذا كنتى محجبة، أو ارتداء الجاكيت الجينز مع بنطلون رياضى و تى شيرت أبيض وبنطلون جينز أيضا.

فنعرض لكم فيما يلى مجموعة من الصور التى تساعدك على ارتداء الجاكيت الجينز خلال فصل الصيف.

مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف
مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف

ترشيحاتنا

أحمد موسى ينعي الراحل عبد العظيم درويش

دخلت قائمة الأعلى مشاهدة.. أصالة تحقق رقما قياسيا بـ نكتة بايخة

الزمالك السادس ..الأهلى يتصدر سباق نادي القرن الجديد

أول تعليق من نقابة الإعلاميين على أزمة أحمد حسن و زينب

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها

المسماري: استهداف طائرة تركية على متنها أسلحة خطيرة داخل ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت تايجر

مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها