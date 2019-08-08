الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

وقع لاعب الأهلي السابق محمد حمدي زكي ومهاجم سموحة، عقود انضمامه إلى صفوف الإسماعيلى رسميًا لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووقع لاعب الأهلي السابق محمد حمدي زكي عقود انضمامه إلى قلعة الدراويش لمدة 3 سنوات فى حضور وكلاء أعماله ميدو حزين وسيد مرعى.





ويتطلع مجلس الإدارة لتلبية احتياجات الجهاز الفنى فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم من أجل تحسين نتائج الفريق والعودة للنصاب الصحيح كإحدى الفرق المتواجدة بشكل دائم في المنافسة.





ومن المقرر أن ينتظم اللاعب الذى يعد أحد العناصر المميزة ويتمتع بخبرات كبيرة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.