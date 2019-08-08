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أخبار العالم

أمريكا توجه صفعة جديدة لـ هواوي وسط اشتعال الحرب التجارية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:47 ص
هواوي
هواوي
أحمد قاسم
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر توقيع عقودٍ بين الأسواق الأمريكية وشركة "هواوي" الصينية، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وكشفت إدارة ترامب عن وثيقة بالقواعد التي تُحظّر رسميًا على عملاق التكنولوجيا "هواوي"، مشيرةً إلى أن تلك القواعد ستمنع بدءًا من 13 أغسطس على أيّ وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصَّل، من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.

تأتي تلك القواعد تنفيذًا لحظر مدرج في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونجرس بوقت سابق العام الجاري. 

وتنصّ الوثيقة على جواز منح إعفاءات "في ظروف معيّنة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدراليّة، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنيّة.

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