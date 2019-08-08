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للتخلص من نكد الحياة الزوجية استشاري نفسي تقدم نصائح

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:45 ص
نكد الحياة الزوجية
نكد الحياة الزوجية
هاجر هانئ
قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إنه لا يخلو بيت من المشاكل والخلافات الزوجية والنكد، وهذا أمر طبيعي ولكن غير الطبيعى هو أن تستمر المشاكل والخلافات مما يؤثر على علاقة الزوجين ببعضهما ويهدد حياتهما بالنكد والتوتر.

كشفت استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجية، عن بعض النصائح التى تساعدك فى التخلص من النكد، ولكن هذه النصائح تطبق بعد معرفة الأسباب المؤدية إلى نشوب نيران النكد في المنزل.

- أن تترفق الزوجة بعدم إثقال الزوج بالطلبات المادية

- التخلص من الشك غير المبرر والنكد

- على كل الزوج والزوجة البحث عن النقاط المشتركة الإيجابية بينهما في حياتهما

- على الزوجين أن يتخلصا من أسباب النكد ومعرفة قيمة الحياة الزوجية ومع وجود قيمة للحياة الزوجية يكون لها معني.

وتابعت استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجية أن الحياة الزوجية هي رسالة سامية وهي شراكة بين زوجين قائمة على الرباط الوثيق منذ بداية الحياة إلى نهايتها على أسس سليمة ترضي الزوجين.

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