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أخبار العالم

ناقشا محاولات إيران زعزعة المنطقة.. بومبيو يوجه شكرا خاصا لـ الأمير محمد بن سلمان

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:39 ص
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
أحمد قاسم
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، اليوم الخميس، أن الوزير مايك بومبيو تحدث هاتفيًا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأعرب عن شكره لدعم المملكة للولايات المتحدة في مجالات عدة. 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقع الخارجية الأمريكية "تحدث الوزير بومبيو، اليوم، هاتفيًا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأعرب له عن شكره لدعم واشنطن في تحديات شتى، حيث ناقشا ملفات عدة أبرزها حماية حرية الملاحة وحقوق الإنسان". 

من جانب آخر، نشر بومبيو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها إنه بحث مع بن سلمان سبل مكافحة أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، فضلًا عن آخر تطورات الملف اليمني".

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