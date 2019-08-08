ناقشا محاولات إيران زعزعة المنطقة.. بومبيو يوجه شكرا خاصا لـ الأمير محمد بن سلمان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، اليوم الخميس، أن الوزير مايك بومبيو تحدث هاتفيًا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأعرب عن شكره لدعم المملكة للولايات المتحدة في مجالات عدة.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقع الخارجية الأمريكية "تحدث الوزير بومبيو، اليوم، هاتفيًا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأعرب له عن شكره لدعم واشنطن في تحديات شتى، حيث ناقشا ملفات عدة أبرزها حماية حرية الملاحة وحقوق الإنسان".



