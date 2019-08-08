نائب محافظ أسوان يشهد حفل تكريم المتفوقين بنصر النوبة ..شاهد

شهد اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال بتكريم الطلاب المتفوقين بمختلف المراحل التعليمية بمركز نصر النوبة للعام الدراسى ٢٠١٨ /٢٠١٩ والذى تم تنظيمه تحت رعاية نقابة المعلمين ومديرية التربية والتعليم.





وحضر فعاليات الاحتفالية المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والنائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب ، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم، وأسامه فخرى نائب رئيس الأسرة النوبية ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية والأمنية ، علاوة على أسر وأهالى قرى ومدن نصر النوبة .





ونقل اللواء سعيد حجازى للجميع تحيات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، مشيدًا بهذا الحفل والمبادرة الكريمة التى تعكس مدى الوعى الثقافى والرقى الحضارى لأهلنا فى نصر النوبة وحرصهم على دعم وتشجيع أبنائنا المتفوقين لمواصلة مسيرة التميز والنجاح بمختلف مراحلهم التعليمية والعلمية .





كما أشار سعيد حجازى إلى أن المتفوقين هم مشاعل الأمل والتقدم والتنوير للمستقبل الواعد سواء لأشخاصهم أو لأسرهم أو لبلادهم لأنهم سيكونوا فى طليعة جيلهم من أجل تحمل المسئولية ومواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية بمصرنا الحبيبة فى مختلف المجالات.





وخلال الحفل حرص نائب المحافظ على تقديم التحية وخالص التهانى لكل المتفوقين والمتفوقات وأيضًا لأسرهم الذين كان لهم الأثر الأكبر فى تفوقهم ونبوغهم ، مقدمًا الشكر للمعلمين الأجلاء الذين ساهموا بأدائهم المتميز وجهدهم المتواصل فى النهوض بالعملية التعليمية وإستثمارها لصالح أبنائنا وبناتنا الطلاب .





ومن جانبه أكد النائب ياسين عبد الصبور على ضرورة دعم هذه المبادرة وتطويرها لتكون تقليد سنوى يشمل أكبر عدد من المتميزين من أبناء النوبة وذلك تقديرًا لكفاحهم وإجتهادهم فى التحصيل الدراسى وتحقيق المراكز المتقدمة بمختلف المستويات التعليمية .





كما أوضح ياسين عبد الصبور أن فعاليات الإحتفال تضمنت تكريم ٦٠ طالب وطالبة من أوائل المرحل الإعدادية والثانوية العامة والفنية ، بالإضافة إلى عدد من حملة الماجستير والدكتوراة .



