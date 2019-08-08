أمير كرارة يهنئ هيثم شاكر بـ ألبومه الجديد معرفة قديمة

هنأ الفنان أمير كرارة صديقه المطرب هيثم شاكر، بألبومه الجديد معرفة قديمة من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وغرد الفنان أمير كرارة "مبرووووك يا حبيبي البوم حلو جدا جدا هيكسر الدنيا باذن الله".





ويضم الألبوم 14 أغنية وهي "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".





ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.