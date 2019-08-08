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أخبار العالم

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لكوريا الجنوبية بـ 800 مليون دولار

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:43 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على صفقة بيع أسلحة لكوريا الجنوبية بقيمة 800 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن "وزارة الخارجية وافقت على طلب قدمته كوريا الجنوبية لشراء معدات و12 مروحية متعددة الأغراض البحرية من طراز (MH-60R)، وتم تقديم الطلب إلى الكونجرس للمصادقة عليه".

وأوضح البيان كذلك أنه تمت الموافقة على شراء كوريا الجنوبية 13 رادارًا عسكريًا ، و25 محرك مروحية من طراز (T-700-GE) ، وألف نظام سونار للعثور على الغواصات، وعدد كبير من معدات الاتصالات المختلفة، وأنظمة مسح، فضلًا عن قطع غيار.

وشدد البيان على أن هذه الصفقة ستعزز قدرات كوريا الجنوبية في القيام بمهام عسكرية سطحية ومضادة للغواصات.

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