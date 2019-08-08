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بث مباشر .. برشلونة ونابولي الان YouTube

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:35 ص
برشلونة - نابولي
برشلونة - نابولي
أحمد هاني
تقام الآن مجريات مباراة برشلونة ونابولي الإيطالي الودية وذلك على أرضية ملعب "هاردروك"، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الكُروي الجديد 2019/ 2020.

ويغيب عن برشلونة في اللقاء، ليونيل ميسي، والذي لم يتمكن من السفر مع بعثة الفريق الكتالوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه لإصابة طفيفة .

ويستعد برشلونة لافتتاح الموسم الجديد في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو.

حيث يلتقي في رحلة الدفاع عن لقبه يوم 17 أغسطس الجاري في ملعب "سان ماميس" في أولى مباريات الفريق.

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