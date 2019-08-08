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ثقافة

ورش فنية لـ أطفال بورسعيد احتفالا بالعيد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:17 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
طارق موسى
أقامت مكتبة طفل نادى القوات المسلحة ورشة فنية للأطفال لعمل مجسمات خروف العيد تنفيذ الفنانة أمنية الزينى مع أطفال المكتبة، إلى جانب ورشة اخرى الاحتفال بمظاهر العيد بمكتبة نادى السلام البحرى نفذتها الفنانة مروة المغربية.

يأتي ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك من خلال فرع ثقافة بورسعيد.

أما مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد نظمت ورشة رسم مع الفنانة أمانى شوقى قام خلالها الأطفال برسم خروف العيد ومظاهر الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

كما أقيمت بمكتبة طفل بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد ورشة بالجليتور لعمل خروف العيد نفذتها فريال السيد مع أطفال المكتبة.

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