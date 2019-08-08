ورش فنية لـ أطفال بورسعيد احتفالا بالعيد

أقامت مكتبة طفل نادى القوات المسلحة ورشة فنية للأطفال لعمل مجسمات خروف العيد تنفيذ الفنانة أمنية الزينى مع أطفال المكتبة، إلى جانب ورشة اخرى الاحتفال بمظاهر العيد بمكتبة نادى السلام البحرى نفذتها الفنانة مروة المغربية.





يأتي ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك من خلال فرع ثقافة بورسعيد.





أما مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد نظمت ورشة رسم مع الفنانة أمانى شوقى قام خلالها الأطفال برسم خروف العيد ومظاهر الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



