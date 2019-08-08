قصة إنقاذ ألماني لـ 200 ألف شخص من خطر النازية بقصر ثقافة السينما

أقام قصر ثقافة السينما ندوته الفنية اليوم لمناقشة فيلم "john rabe" أدارتها نشوى نبيل، حيث أوضحت أن الفيلم عن قصة حقيقية للبطل جون رابي ووقعت أحداثه بمدينة نانكينج عاصمة الصين في ذلك الوقت، وهو إنتاج عام ٢٠٠٩، وبطولة اورليش توكر، إخراج فلوريان جالينبرجر.



يجسد الفيلم عصر النازية وتدور أحداثه في زمن الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٧ حول جون رابي مدير بشركة سيمنز الألمانية بالصين حيث، يقام حفل لوداعه بعد انتهاء مدة عمله بالمصنع، وفجأةً تقصف الطيارات اليابانية المدينة بالقنابل وحدوث مجزرة مهيبة اودت بحياة ٣٠٠ ألف شخص، ولكن استطاع رابي إنقاذ ٢٠٠ ألف شخص صيني عندما خبأهم داخل المصنع عن طريق حمايتهم بعلم النازية التي كانت في تحالف مع اليابان.



الفيلم إنتاج ألماني فرنسي وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة في مهرجان برلين، وجوائز أفضل إنتاج وأزياء وتمثيل في مهرجانات بافاريا وكاليفاري، بينما منعت اليابان عرض الفيلم وقالت إن مجزرة نانكيبنج لم ترتكبها اليابان من الأساس، كما أشارت نشوي إلى أن أحداثه تتشابه مع قصة فيلم "أوسكار شيندلر" الذي استطاع إنقاذ العديد من اليهود من براثن النازية.