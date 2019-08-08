ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصة إنقاذ ألماني لـ 200 ألف شخص من خطر النازية بقصر ثقافة السينما

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
أقام قصر ثقافة السينما ندوته الفنية اليوم لمناقشة فيلم "john rabe" أدارتها نشوى نبيل، حيث أوضحت أن الفيلم عن قصة حقيقية للبطل جون رابي ووقعت أحداثه بمدينة نانكينج عاصمة الصين في ذلك الوقت، وهو إنتاج عام ٢٠٠٩، وبطولة اورليش توكر، إخراج فلوريان جالينبرجر.

يجسد الفيلم عصر النازية وتدور أحداثه في زمن الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٧ حول جون رابي مدير بشركة سيمنز الألمانية بالصين حيث، يقام حفل لوداعه بعد انتهاء مدة عمله بالمصنع، وفجأةً تقصف الطيارات اليابانية المدينة بالقنابل وحدوث مجزرة مهيبة اودت بحياة ٣٠٠ ألف شخص، ولكن استطاع رابي إنقاذ ٢٠٠ ألف شخص صيني عندما خبأهم داخل المصنع عن طريق حمايتهم بعلم النازية التي كانت في تحالف مع اليابان.

الفيلم إنتاج ألماني فرنسي وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة في مهرجان برلين، وجوائز أفضل إنتاج وأزياء وتمثيل في مهرجانات بافاريا وكاليفاري، بينما منعت اليابان عرض الفيلم وقالت إن مجزرة نانكيبنج لم ترتكبها اليابان من الأساس، كما أشارت نشوي إلى أن أحداثه تتشابه مع قصة فيلم "أوسكار شيندلر" الذي استطاع إنقاذ العديد من اليهود من براثن النازية.

ترشيحاتنا

أبطال فيلم ولاد رزق 2 يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن ..صور

يتبنى استراتيجية الكراهية والعنصرية.. بايدن يشن هجوما على ترامب

اهم الاخبار.. مرشح الإخوان لرئاسة تونس يعترف بفشل الجماعة الإرهابية.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت

إنساي.. دويتو محمد رمضان وسعد لمجرد يحقق 73 مليون مشاهدة

طريقة بسيطة تجعل هاتفك الذكي يعمل بشكل أسرع

بعد نشرهما إعلانات مزيفة.. فيسبوك تقاضي اثنين من مطوري تطبيقات أندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت تايجر

مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف